Обвиняемые в преступлении, достойном стать сюжетом криминального боевика, ответят в суде за убийство приятеля; чтобы скрыть улики, они использовали классические приёмы кинозлодеев, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области 22 февраля.

«Заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего и 38-летнего жителей Венгеровского района Новосибирской области. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство группой лиц“)», — сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 19 апреля 2017 года трое знакомых распивали спиртные напитки во дворе одного из домов в селе Усманка Кыштовского района. Во время вечеринки один из товарищей стал в компании лишним. Он так раздосадовал своих компаньонов, что те убили его, нанеся не менее 15 ударов бутылкой, деревянным бруском и металлическим полотном лопаты.

От трупа друзья решили избавиться «как в кино»: отчленили голову от трупа, тело спустили в реку Тартас, голову сбросили с моста, отъехав несколько километров. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники сожгли свою одежду и сбросили с обрыва автомобиль, в котором везли труп к реке.

За ужасающие манипуляции убийцы могут получить вплоть до пожизненного лишения свободы. Обвиняемые свою вину не признали, пожелали, чтобы уголовное дело, в котором они фигурируют, суд рассмотрел с участием присяжных заседателей.

По существу дело рассмотрит Новосибирский областной суд.

Напомним, 20 февраля у ворот собственного дома прохожие обнаружили женщину с множественными ножевыми ранами лица и шеи; в убийстве жительницы Новосибирска сотрудники следственного комитета подозревают её брата.