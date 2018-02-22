Житель Новосибирска спас кота с дерева к 23 февраля

Крупный кот не мог слезть с высоты четвёртого этажа на Затулинке в Новосибирске, мужчина сбил его снежками в растянутый плед, узнал 22 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения местной жительницы Алисы Коневой.

Мужчина спас первого мартовского кота в Новосибирске. Крупный кот сибирской породы залез на дерево около дома по улице Зорге, 40 утром 21 февраля.

Вой кота привлёк множество очевидцев. Жительница соседнего дома Алиса Конева стала звонить в городские службы и Новосибирский центр по проблемам домашних животных, но там в помощи отказали. Не смогли помочь и пожарные из пожарной части через два дома от кота.

Кот сидел на тонкой ветке на высоте четвёртого этажа и орал охрипшим голосом в мороз, сообщили очевидцы. Помогли прохожие — мужчина и две женщины.

«Мужчина побежал домой за пледом, и мы расстелили батут под деревом. Он начал сбивать кота снежками, тот повис на ветке двумя лапами. Соседки прикрыли глаза от страха, когда кот падал в плед», — рассказала Сиб.фм Алиса Конева.

Кота благополучно поймали, но он сбежал под машину. Там его нашла другая соседка, которая знала его хозяев. Хозяева кота пытались вызвать автовышку с работы, но животное уже успели спасти.

Напомним, что в январе жительница Новосибирска обнаружила, что странный сугроб возле подъезда оказался живым котом и спасла его.