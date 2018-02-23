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Глава Дзержинского района Новосибирска освободил своё кресло

 23 февраля, 21:43
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Глава Дзержинского района Новосибирска освободил своё кресло
фото с сайта администрации дзержинского района новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть снял с должности главу администрации Дзержинского района Александра Полищука за махинации с голосованием за объект, нуждающийся в благоустройстве, узнал корреспондент Сиб.фм из поста градоначальника в соцсети Facebook 23 февраля.

Об увольнении своего подчинённого Анатолий Локоть написал вечером 22 февраля. В посте он сообщил причину своего решения: нарушения в подсчёте голосов за объекты для благоустройства. По словам градоначальника, представители Дзержинского района не смогли обеспечить прозрачность процедуры голосования.

Полный список объектов, которые, по мнению жителей Новосибирска, нуждаются в благоустройстве, будет вынесен на рейтинговое голосование 18 марта, в него вошло по одной территории от каждого района.

Александр Полищук состоял на государственной службе более 25 лет, 16 из них чиновник посвятил работе в администрации Дзержинского района.

Напомним, в сентябре 2017 года два директора сельских школ в Иркутской области пожаловались омбудсмену на то, что их уволили за «проваленные выборы».

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