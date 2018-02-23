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Каждый третий мужчина сделает кому-то подарок на 23 февраля

 23 февраля, 10:35
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Каждый третий мужчина сделает кому-то подарок на 23 февраля
фото с сайта pixabay.com

Популярный сайт бесплатных объявлений совместно с Research.mail.ru провели опрос и выяснили, кого планируют поздравлять и что дарить на 23 февраля российские мужчины, узнал корреспондент Сиб.фм 23 февраля из сообщения пресс-службы «Юлы».

Аналитики проекта «Юла» совместно с Research.mail.ru провели исследование аудитории на то, сколько людей будет делать подарки на День защитника Отечества и что будут дарить. В онлайн-опросе приняли участие 1,3 тысячи пользователей рунета.

День защитника Отечества собираются отметить три четверти мужчин и чуть меньше — на 4 % — женщин. Сделать подарок своему близкому планирует большинство опрошенных девушек и треть мужчин. Чаще всего дамы поздравляют с Днём защитника Отечества мужей и родственников.

Половина опрошенных мужчин сделают подарки своим отцам и дедушкам, а 40 % ещё и поздравят друзей. Каждый пятый участник опроса порадует на 23 февраля ещё и коллег с детьми. И только третий житель России хочет сделать подарок начальству.

В топ-5 подарков на 23 февраля вошли аксессуары, книги, мелкая электроника, украшения и предметы интерьера.

«Интересно, что люди нередко используют сайты бесплатных объявлений, чтобы продать неудачные подарки. Как выяснилось, женщины поступают так чаще мужчин: 15 % против 10 %», — отметила пресс-служба «Юлы».

Напомним, в феврале исследование ко Дню защитника Отечества показало, что безопасность Новосибирска сосредоточена в руках мужчин.

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