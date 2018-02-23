«Мульты» продолжают трясти малый бизнес Новосибирска

Британская компания Carte Blanche Greetings Limited, которая владеет исключительными авторскими правами на использование образа мультперсонажа Мишки Тедди, продолжает выигрывать иски у новосибирских предпринимателей. Как стало известно корреспонденту Сиб.фм из материалов дел 23 февраля, речь идёт о компенсации за нарушение авторских прав.

В настоящий момент суд рассматривает один из самых крупных исков. Претензии к индивидуальному предпринимателю Елене Алексеевой Carte Blanche Greetings Limited оценивает в 600 тысяч рублей. Как следует из материалов суда, предприниматель продавала товары с изображением мультперсонажа, не имея на то разрешения британцев.

Разбирательство было инициировано в ноябре 2017 года. Тогда же истец подал иски ещё к восьми компаниям и предпринимателям. Все они рассмотрены в суде. Иски с компенсацией менее 50 тысяч рублей, как правило, оканчивались мировым соглашением. Ответчику предоставлялся существенный дисконт по выплатам.

Претензии свыше 50 тысяч рублей полностью или частично удовлетворялись арбитражем. Например, ООО «Победа», которое продавало Мишку Тедди на сайте, вынуждено будет заплатить британцам 600 тысяч рублей. Апелляционная инстанция встала на сторону истца.

Дело предпринимателя Граблиной дошло до Верховного суда РФ. Британская компания смогла отсудить у неё 1 млн рублей. И это решение в высшей судебной инстанции было признано обоснованным.

Практически во всех случаях Carte Blanche Greetings Limited действовало через представителя Игоря Гришина. Имя Гришина фигурирует и в других делах, связанных с защитой авторских прав иностранных компаний.

Игорь Гришин представлял интересы Outfit7 Limited — британской транснациональной компании, разработчика и правообладателя игровой медиафраншизы «Talking Tom and Friends», владельца международного бренда «Talking Tom». Компания направила в арбитраж региона восемь исков в 2017 году.

Entertainment One UK Limited, которая владеет правами на мультперсонаж Свинку Пеппу, заявила в 2017 году три иска также через представителя Гришина.

Судебную активность проявляют и правообладатели образов других мультперсонажей.

Представители компании «Маша и Медведь» (владеет исключительными правами на персонажей одноимённого анимационного сериала студии «Анимакорд») в 2017 году заявили пять исков, два из которых были удовлетворены арбитражными судьями в начале 2018 года.

Четыре иска были заявлены Smeshariki GmbH, которая владеет правами на использование образов персонажей мультсериала «Смешарики» В январе и феврале 2018 года эти иски были частично или полностью удовлетворены. Речь идёт о небольших суммах компенсаций — от 20 до 50 тысяч рублей.

Добавим, что с контрафактом борются не только западные компании. Как ранее сообщал Сиб.фм, Роскомнадзор нашёл средство борьбы с контрафактными билетами на Чемпионат Мира по футболу — 2018. Ведомство заблокировало 200 площадок, на которых были опубликованы объявления о продаже билетов.