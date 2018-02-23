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Сибирский вихрь превратит Лондон в Новосибирск

 23 февраля, 13:58
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Сибирский вихрь превратит Лондон в Новосибирск
Фото Питера Макдиармида с сайта theweek.co.uk

Британские СМИ назвали сибирский вихрь «зверем с востока», затяжные снегопады и похолодание сравнимы с климатом в Новосибирске, узнал 23 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения The Guardian.

Великобритания столкнулась с сильными снегопадами, которые принёс холодный циклон из Сибири. Арктический вихрь, получивший прозвище «beast from the east», вызвал снегопады в восточной и юго-восточной Англии.

СМИ сообщают, что зима в Британии на следующей неделе может стать самой холодной за последние пять лет. В ближайшие дни температуры на юге Великобритании упадут до 0 °С, в отдельных районах до −8 °С. Сильные снегопады продолжатся в Лондоне и на юго-востоке Англии.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура 23 февраля в Новосибирске днём составит −8 °С, ночью около −15 °С. В городе ожидаются умеренные снегопады.

Напомним, на февральские праздники сильные морозы вернутся в Новосибирск.

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