Жители Новосибирской области предложили 48 тысяч вариантов для обустройства маленьких городов

В Новосибирской области завершился сбор предложений для рейтингового голосования по отбору общественных территорий-участников проекта «Формирование комфортной городской среды»; жители региона отправили более 48 тысяч пожеланий, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства 23 февраля.

Жители 10 муниципальных образований региона (Новосибирска, Бердска, Искитима, Карасука, Оби, Татарска, Куйбышева, Барабинска, Тогучина и Краснообска) назвали более 48 тысяч территорий, которые, по их мнению, требуют благоустройства в течение ближайших двух лет.

На следующем этапе общественные комиссии примут решение, какие территории будут включены в рейтинговое голосование. До 1 марта должны быть разработаны дизайн-проекты благоустройства, затем их опубликуют на городских сайтах и в СМИ, чтобы жители городов могли с ними ознакомиться. Далее пройдёт рейтинговое голосование, по итогам которого должно определиться 388 участков, которые будут благоустроены в ближайшие два года. За ходом реализации проекта можно проследить на сайте регионального министерства ЖКХ и энергетики.

Меры приняты во исполнение подпункта «б» пункта 3 перечня поручений президента РФ по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 года, где президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить широкое привлечение граждан к определению направлений деятельности по благоустройству территорий муниципальных образований и их непосредственное участие в такой деятельности.

Напомним, в январе 2017 года жители 62 моногородов Сибири попросили власти отремонтировать там главные улицы.