31-летний отец троих детей из Иволгинского района республики Бурятия весело проводил время в бане с женой, соседкой и её братом — но гулянье закончилось тем, что он убил своего товарища бензопилой, узнал корреспондент Сиб.фм 26 февраля из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

По данным следствия, 31-летний подозреваемый жил в селе Поселье Бурятии вместе с женой и тремя малолетними детьми. Вечером 22 февраля к ним в гости пришла соседка со своим 27-летним братом. Все вместе они пошли в баню, где распивали алкоголь. Уже после полуночи, когда спиртное закончилось, женщины начали убирать со стола, а мужчины направились к дому. Однако на улице между ними на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, которая затем переросла в драку.

«После нескольких обоюдных ударов кулаками недавние собутыльники упали на пол и начали бороться. Через несколько минут хозяину дома удалось освободиться. Он вскочил на ноги, схватил стоящую неподалеку бензопилу, завел её и нанёс вращающейся цепью удары по шее и груди своего противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба следственного комитета Бурятии.

На шум прибежали жена с соседкой, вызвали скорую помощь и полицию. Обвиняемый бросил пилу и скрылся с места преступления. Но спустя час вернулся и сдался сотрудникам МВД. В ходе допроса мужчина во всём признался. Теперь по данному делу Гусиноозёрский межрайнный следственный отдел следственного комитета по Республике Бурятии возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемый заключён под стражу.

Напомним, в феврале жестоким убийцам не удалось скрыть улики «киношными» методами в Новосибирской области.