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Директору новосибирского «Неограда» грозит до 10 лет колонии за обман дольщиков

 26 февраля, 17:39
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Директору новосибирского «Неограда» грозит до 10 лет колонии за обман дольщиков
фото с сайта rumap.net

В новосибирском суде Октябрьского района слушается дело строительной компании «Неоград», которая похитила у дольщиков более 1 млрд рублей — выступившая сторона обвинения запросила до 10 лет лишения свободы обвиняемым, сообщила корреспонденту Сиб.фм 26 февраля старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Как рассказала Сиб.фм Леонова, на данный момент дело об обманутых дольщиках строительной компании «Неоград» находится на стадии судебных прений.

«Сторона обвинения уже выступила, и теперь выступают потерпевшие. Завтра будет на суде ещё часть потерпевших и, если пожелают, подсудимые. А в какой день будут выступать адвокаты, станет известно только завтра», — сообщила собеседница Сиб.фм.

Дело рассматривается по двум эпизодам преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Первый — хищение более 1 млрд рублей. Как сообщила старший помощник прокурора, в период с 1 августа 2007 года по 24 июля 2013 года гендиректор стройфирмы «Неоград» Владимир Аксёнов совместно с другими топ-менеджерами под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве шести многоквартирных жилых домов микрорайона «Закаменский» из корыстных целей совершили хищение денежных средств. Общая сумма составила более 1 млрд рублей, которые принадлежали более 650 инвесторов. Во втором эпизоде обвинялись только Владимир Аксёнов и топ-менеджер «Неограда» Наталья Обухова в хищении около 8 млн рублей.

Гособвинение запросило девять лет в колонии общего режима для Владимира Аксёнова, восемь, шесть и пять лет для топ-менеджеров Наталии Обуховой, Олега Бикбулатова и Екатерины Гремитских. А также для всех фигурантов дела прокурор потребовал назначить штрафы от 700 тысяч до 1 млн рублей.

Некоторые же потерпевшие запросили ещё более суровое наказание для обвиняемых — по десять лет заключения.

Напомним, ещё в июне 2015 года прокуратура утвердила обвинение и передала в суд дело одного из руководителей стройфирмы «Неоград».

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