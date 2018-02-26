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Двое погибли в ДТП на федеральной трассе под Новосибирском

 26 февраля, 10:34
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Двое погибли в ДТП на федеральной трассе под Новосибирском
фото с сайта pixabay.com

Вечером 25 февраля на трассе «Иртыш» в Новосибирской области столкнулись три машины — в результате двое погибли и четверо пострадали, узнал корреспондент Сиб.фм 26 февраля из сообщения пресс-службы регионального МВД.

ДТП произошло 25 февраля в 23:30 на автодороге Р-254 «Иртыш». По предварительной информации, 47-летний водитель Nissan ехал в сторону Новосибирска. Во время обгона «ГАЗели», он выехал на встречную полосу и столкнулся с Porsche. От удара обе машины откинуло в грузовую «ГАЗель», в которой перевозили овощи.

«В результате ДТП погибли 47-летний водитель автомобиля Nissan и 22-летний пассажир Porsche», — сообщила пресс-служба МВД Новосибирской области.

С травмами доставили в больницу 35-летнего водителя «ГАЗели», 22-летнего водителя Porsche и двух его пассажиров в возрасте 22 и 25 лет.

Напомним, в феврале мэрия Новосибирска заявила, что поможет пострадавшей в ДТП на Октябрьском мосту семье.

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