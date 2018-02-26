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Электрички в Новосибирске в честь 8 Марта пойдут по-другому

 26 февраля, 18:52
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Электрички в Новосибирске в честь 8 Марта пойдут по-другому
фото с сайта pexels.com

В течение двух праздничных и следующих за ними двух выходных дней электропоезда пригородного сообщения будут ходить по графику выходного дня, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги 26 февраля.

В праздничные дни, 8 и 9 марта, электропоезда будут курсировать по графику выходного дня. В субботу и воскресенье, 10 и 11 марта, соответственно, график выходного дня сохранится, 12 марта расписание вернётся в действующий график.

«Пригородная компания „Экспресс-пригород“ просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании», — призывает сообщение пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги.

Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить в кассах пригородных вокзалов, по телефону (383) 229-25-67 или на официальном сайте компании «Экспресс-Пригород».

Напомним, руководство ОАО «РЖД» старается всё сделать для людей: в декабре 2017 года расписание нескольких электричек изменили по многочисленным просьбам пассажиров.

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