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Команда России стала 13-й в Пхёнчхане

 26 февраля, 09:06
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Команда России стала 13-й в Пхёнчхане
Фото с сайта www.pyeongchang2018.com

В Пхёнчхане 25 февраля завершились XXIII Зимние Олимпийские игры. Обладателями золотых медалей в составе команды России стали хоккеисты и фигуристка Алина Загитова, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Интерфакса» 26 февраля.

Серебряные медали завоевали фигуристка Евгения Медведева, фигуристы в командном турнире, скелетонист Никита Трегубов, лыжник Александр Большунов, мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем.

Бронза у конькобежцев Семёна Елистратова, Натальи Ворониной, лыжников Юлии Белоруковой, Александра Большунова, Андрея Ларькова, Дениса Спицова, женской лыжной эстафетной команды, фристайлистов Ильи Бурова, Сергея Ридзика.

Почти половину российских медалей — восемь из 17 — заработали лыжники. В субботу 24 февраля Александр Большунов и Андрей Ларьков стали серебряным и бронзовым призёрами в марафоне. До этого Денис Спицов выиграл бронзу в индивидуальной гонке свободным стилем, Большунов взял бронзу в индивидуальном спринте классическим стилем. Оба завоевали серебро в командном спринте, а в компании с Ларьковым и Алексеем Червоткиным аналогичную медаль в эстафете. Бронзу получили россиянка Юлия Белорукова в индивидуальном спринте классическим стилем, а также — женская эстафетная команда (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская).

Российскую команду называли явным фаворитом хоккейного турнира. Правда, на его старте россияне уступили Словакии (2:3), но затем относительно легко одолели Словению (8:2), США (4:0), в четвертьфинале — Норвегию (6:1), в полуфинале — Чехию (3:0).

После того как стало известно, что соперником россиян по финалу сенсационно стала Германия, букмекеры оценили вероятность нашей победы в 87 %. На деле же немецкие хоккеисты дали фавориту настоящий бой, дважды отыгрывались по ходу решающего матча, а незадолго до окончания третьего периода вышли вперёд.

Положение россиян усугубилось после того, как за две с половиной минуты до конца периода они остались в меньшинстве. Замена вратаря на полевого игрока всё же дала результат: команда России ушла от поражения, а в овертайме провела «золотой» гол.

Российские спортсмены завоевали 17 медалей — две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых — и заняла 13-е место в общем зачёте.

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