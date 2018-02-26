Лиса бегала в школьном дворе Новосибирска

фото из группы «спасатели масс» в соцсети «вконтакте»

Во двор средней общеобразовательной школы в Ленинском районе Новосибирска забежала лиса — её отправили в зоопарк, узнал корреспондент Сиб.фм 26 февраля из сообщения спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили спасатели МАСС в соцсети «ВКонтакте» 24 февраля в 12:30 со слов очевидцев, во дворе одной из школ Ленинского района в Новосибирске бегала лиса.

«На место выехали спасатели МАСС, при помощи подручных средств спасатели загнали лису в приямок возле дома. Позже подъехали сотрудники НЦПДЖ с клеткой», — говорится в сообщении.

Заблудившуюся лису поймали и отвезли в зоопарк. Как оказался дикий зверь на улице, спасателям неизвестно.

Напомним, в феврале книга новосибирских учёных о приручении лис получила преммию международного научного журнала.