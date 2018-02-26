Мэрия Новосибирска поможет пострадавшей в ДТП на Октябрьском мосту семье

23 февраля во время праздничного салюта в толпу въехала машина — погибли трёхлетний ребёнок с мамой, ещё двое получили травмы; власти Новосибирска заявили, что окажут всю необходимую помощь семье погибших, узнал корреспондент Сиб.фм 26 февраля из сообщения «РИА Новости».

Как сообщило издание, 23 февраля около 21:00 автомобиль Honda CRV въехал в толпу прохожих, собравшихся на въезде на Октябрьский мост Новосибирска. Люди пришли в то место, чтобы полюбоваться праздничным салютом. В итоге погиб трёхлетний ребёнок, его мать и два человека (отец и дядя погибшего малыша) получили травмы.



По данному факту возбудили уголовное дело в Военном следственном управлении, так как совершивший ДТП водитель — военный.



На новость о трагедии оперативно отреагировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.



«Мэру оперативно доложили о происшествии. Он распорядился оказать всю необходимую помощь семье погибших и пострадавшим в страшной аварии», — сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы города Артем Роговский.



Напомним, в феврале новосибирское правительство заявило, что направит 1 млн рублей семье погибшей в авиакатастрофе девушки.