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Олимпиада, букет из носков и русское хамство — топ запросов жителей НСО в Яндексе

 26 февраля, 14:36
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Олимпиада, букет из носков и русское хамство &mdash; топ запросов жителей НСО в Яндексе
фото андрея голованова и сергея киврина с сайта teamrussia.pro

За минувшую неделю жители Новосибирской области были поглощены Олимпийскими играми в Пхёнчхане; отвлечь их от финала соревнований по хоккею и количества медалей российской сборной смогли только подарки к 23 февраля и артист Алексей Серебряков, узнал корреспондент Сиб.фм из рейтинга Яндекса 26 февраля.

С 19 по 25 февраля жители Новосибирской области с помощью Яндекса перенеслись в Пхёнчхан: подавляющее большинство запросов на минувшей неделе они посвятили сборной России по хоккею, её играм в полуфинале с Чехией и феерическом финале с Германией, а также фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

Удивительно, как сибиряки на волне переживаний за российских спортсменов в Корее не позабыли о Дне защитника Отечества. Но не позабыли и расспросили Яндекс о том, как подготовить подарки — где найти букет из носков и как сделать открытку для папы своими руками. Любители виртуальных поздравлений искали в Яндексе «гифки прикольные».

Перед самыми выходными интернет взорвался высказыванием народного артиста России Алексея Серебрякова. В интервью Юрию Дудю актёр сказал о том, что «национальной идеей [страны] является сила, наглость и хамство». Серебрякова раскритиковало множество именитых коллег по цеху, не говоря о пользователях интернета в целом. На критику Алексей Серебряков ответил лишь: «Я сказал то, что я сказал». Мнение смелое, непатриотичное, но и непоколебимое поставило этот эпизод жизни эмигрировавшего в Канаду актёра на восьмое место рейтинга запросов Яндекса в Новосибирской области.

Напомним, что все состязания зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, проходивших с 9 по 25 февраля 2018 года, можно было посмотреть на специальной вкладке трансляций на главной странице Яндекса. Были доступны прямые трансляции игр, а также матчи, заезды и соревнования в записи.

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