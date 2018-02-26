Сибирские собаки проявили себя в гонках «Хаски-Фест» в Новосибирской области

В посёлке Степном Новосибирской области 23 февраля завершился первый этап фестиваля «Хаски-Фест» — гонки сибирских собак, узнал корреспондент Сиб.фм 26 февраля.

23 февраля завершился первый этап фестиваля «Хаски-Фест» в посёлке Степном Новосибирской области. Фестиваль проходил в третий раз, его цель — дать возможность владельцам собак опробовать себя в ездовом спорте.

В гонке участвовало около 100 спортсменов из разных городов Сибири: Новосибирска, Кемерова, Барнаула, Бийска, Томска, Красноярска, Иркутска и других.

Со своими хозяевами на дистанциях от 25 до 175 километров выступали сибирские хаски, аляскинские маламуты, самоеды и якутские лайки.

«Кроме ездовых собак, с радостью бегут с любимым хозяином и немецкие овчарки, и малинуа, и риджбеки, и даже йоркширские терьеры», — рассказала организатор «Хаски-Феста» и гонки дебютантов «Три версты» Ирина Логовская.

Гонка проводилась в двенадцати номинациях: дебютанты, юниоры, дети и опытные спортсмены, которые, в свою очередь, разделяются по классам — СЕС1 (хаски), СЕС (остальные ездовые собаки) и ОПЕН (все остальные собаки). Также участники делились на скиджоринг (лыжник с собакой) и упряжки.

Все победители получили призы от сети магазинов «Парфюмика», «Активный отдых», «Иван Чай» и мёд от компании «Река Жизни», а также подарки в виде собачьего корма.

Напомним, в феврале распятый догхантерами пёс обрёл новых хозяев в Новосибирске.