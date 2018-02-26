Военный предстанет перед судом за смерть женщины и ребёнка

Военное следственное управление следственного комитета по Новосибирскому гарнизону возбудило уголовное дело в отношении мужчины, въехавшего в толпу 23 февраля на Октябрьском мосту — в результате ДТП погибли женщина и трёхлетний ребёнок, узнал корреспондент Сиб.фм 26 февраля из сообщения пресс-службы ведомства.

24 февраля в военный следственный отдел следственного комитета по Новосибирскому гарнизону из регионального МВД поступили материалы проверки. Из них следовало, что 23 февраля около 21:00 военнослужащий на личном автомобиле Honda CR-V в Новосибирске выехал на обочину в толпу пешеходов. В результате ДТП погибли трёхлетний мальчик и его мать, а отец и дядя малыша получили травмы и были доставлены в больницу.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге», — сообщила пресс-служба ведомства.

В отношении военнослужащего по подозрению в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц») возбудили уголовное дело в следственном отделе следственного комитета по Новосибирскому гарнизону.

Напомним, 26 февраля стало известно, что мэрия Новосибирска поможет пострадавшей в ДТП на Октябрьском мосту семье.