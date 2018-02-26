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Новые волны холода накроют Новосибирскую область в преддверии весны

 26 февраля, 17:23
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Новые волны холода накроют Новосибирскую область в преддверии весны
фото с сайта pexels.com

Последние дни зимы 2018 года запомнятся температурами ниже нормы и ожиданием весеннего тепла, рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометеоцентра Ренад Ягудин 26 февраля.

В Сибирь вторгаются холодные воздушные массы. Синоптики констатируют понижение температуры до −20 °С...-27 °С, местами до −32 °С, в Томской области — до −33 °С градусов. Для конца февраля такие показатели ниже нормы на 1,6 °С.

Специалисты прогнозируют низкие температуры на несколько предстоящих дней.

«Ближайшие двое суток мы ещё будем удерживаться в полосе повышенного атмосферного давления, с холодным воздухом, за исключением крайних южных районов. Температурный фон будет от −27 °С до −32 °С, местами по югу до 26 °С мороза ночью. Дневные температуры ожидаются от −7 °С до −18 °С», — сообщил Ренад Ягудин.

В первый день весны холода из уважения отступят. С выходом волнового циклона из Казахстана увеличатся облачность, снегопады и метели. Возможны порывистые ветры, при этом температура повысится: от −17 °С до −21 °С ночью и −9 °С...-14 °С днём.

Напомним, предвесенние холода Ренад Ягудин анонсировал ещё 22 февраля.

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