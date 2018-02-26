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За 26 секунд собирает автомат Калашникова «Модель 2017 года»

 26 февраля, 14:18
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За 26 секунд собирает автомат Калашникова «Модель 2017 года»
фото предоставлены агентством «русский блеск»

В Новосибирске прошёл конкурс красоты среди профессиональных моделей, в котором приняли участие 11 девушек — победу одержала 16-летняя Эмма Гензе, узнал корреспондент Сиб.фм 26 февраля у организаторов конкурса.

«Условия конкурса были простыми. Каждый месяц экспертное жюри, в состав которого входили известные персоны Новосибирска, выбирало среди десяти претенденток одну — модель месяца. Затем финалистки позировали фотографу для имиджевого календаря. Все наши девушки — это успешно работающие модели не только на новосибирском рынке, но и за рубежом», — рассказала директор модельного агентства «Русский блеск» Полина Юдина.

Финал конкурса «Модель 2017 года» состоялся в Новосибирске на прошедших выходных. Победу одержала новосибирская десятиклассница Эмма Гензе.

Титул «Открытие года» завоевала 17-летняя Анастасия Гончарук из Кемеровской области, а «Перспективой года» назвали 16-летнюю Полину Тазову.

Главный приз — курс разговорного английского в языковой школе «Оксфорд», драгоценная подвеска и контракт с брендом «Best Brilliants» на 2018 год.

«Эмма Гензе пришла в наше агентство весной 2017 года. Прошла обучение в школе моделей, а в июне мы пригласили её принять участие в традиционном конкурсе „Новые лица“, который „Русский блеск“ проводит уже 21 год. Девушка его не выиграла, но была отмечена как одна из самых ярких финалисток. После этого с ней успели поработать все самые знаменитые фотографы Новосибирска, она снялась для многих брендов одежды, блистала на разворотах в журналах», — добавила Полина Юдина.

Кстати, новосибирская школьница не просто красавица — она играет в волейбол и получает дополнительное образование в ДМЦ «Каравелла», где обучается военно-морскому делу.

«Мой личный рекорд слитной разборки и сборки автомата Калашникова — 26 секунд. Ещё интересуюсь изобразительным искусством. В моделинг привела лучшая подруга — международная модель и любимый друг Ира Котенко. Сейчас около года успешно работаю в агентстве „Русский блеск“ и очень благодарна за такую возможность, особенно за работу с профессионалами и просто хорошими людьми», — рассказала корреспонденту Сиб.фм юная красавица.

Напомним, в апреле 2017 года студентка из Новосибирска Лидия Молодцова победила в номинации «Народный выбор» на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия 2017».

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