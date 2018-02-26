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Житель Новосибирска выбрал женскую сумочку в качестве контейнера для наркотиков (видео)

 26 февраля, 10:12
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Житель Новосибирска выбрал женскую сумочку в качестве контейнера для наркотиков (видео)
фото с сайта мвд нсо

23-летнего жителя Новосибирска, который занимался сбытом синтетических наркотиков в городе и пригороде, задержали сотрудники МВД прямо во время сооружения очередных тайников-закладок с товаром, узнал корреспондент Сиб.фм 26 февраля из сообщения пресс-службы регионального МВД.

Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД во время оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнего жителя Новосибирска. Ранее мужчина находился в розыске за сбыт синтетических наркотиков в городе и на его окраине.

«Молодой человек был задержан в городе Бердске при сооружении им очередных тайников-закладок. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Во время досмотра у задержанного был обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотическим средством массой 0,224 грамма», — сообщила пресс-служба регионального МВД.

Во время досмотра его автомобили полицейские нашли и изъяли восемь расфасованных пакетиков с наркотиками общей массой 45 граммов — сотрудники МВД предполагают, что они предназначались для сбыта. На видео можно заметить, что товар подозреваемый хранил в красной дамской сумочке.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств»). Обвиняемого заключили под стражу — за торговлю «синтетиками» ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале за попытку продажи наркотиков житель Алтайского края получил 10 лет колонии.

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