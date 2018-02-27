11-летний цыган сыграл свадьбу в новосибирском ТЦ

Несовершеннолетние жених и невеста вместе с гостями устроили цыганскую церемонию бракосочетания в новосибирском ТЦ «Аура», узнал корреспондент Сиб.фм 27 февраля из сообщения в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Днём 27 февраля посетители новосибирского торгового центра «Аура» могли наблюдать весьма необычное для многих зрелище. Цыгане устроили свадебную церемонию на первом этаже здания — прямо напротив продуктового гипермаркета. Один из жителей города поделился фото и впечатлениями от такого события в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

«Цыганская свадьба прямо в „Ауре“, жениху 11, а невесте 14 лет. Чувствую себя очень старым», — сообщил очевидец в «АСТ-54».

В соответствии со ст. 13 СК РФ для вступления в брак необходимо достичь возраста 18 лет, или же законодатель может снизить до 16 лет при определённых условиях. Так что цыганская свадьба прошла чисто формально. Отправились ли молодожёны и гости после торжественной церемонии в фуд-корт торгового центра, неизвестно.

Напомним, в марте 2017 года жители Новосибирска проводили свадебные фотосессии в «Парке чудес Галилео».