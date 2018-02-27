Два года колонии грозит водителю перевёрнутого автобуса в Новосибирске

В Новосибирске начался судебный процесс по делу водителя автобуса Григория Коробейникова, которого обвиняют в ДТП с пятью пострадавшими, узнал корреспондент Сиб.фм 27 февраля.

В Кировский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению 66-летнего Григория Коробейникова. Водитель ПАЗика, который следовал по маршруту № 10, обвиняется в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему грозит до двух лет лишения свободы.



«Коробейников обвиняется в том, что он, управляя автобусом, находясь в утомлённом состоянии, допустил выезд за пределы проезжей части на правую обочину, где совершил наезд на световую опору, отчего произошло опрокидывание автобуса. В результате одному из пассажиров был причинён по неосторожности тяжкий вред здоровью» , — сообщили в Кировском районном суде.



ДТП с автобусом № 10 произошло в Новосибирске вечером 26 июля 2017 года. Тогда пострадали пять человек, но больше всех — 85-летняя пенсионерка. Авария случилась на улице Беловежской у дома № 52. Всего в момент ДТП в салоне находились 15 пассажиров.

По версии следствия, водитель был усталым и отвлёкся от управления ПАЗиком, чтобы отдать сдачу пассажиру. В итоге автобус врезался в столб и перевернулся.

Напомним, в августе 2017 года прокуратура Болотнинского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении погибшего в ДТП водителя, на рассмотрении дела настояли его родственники.