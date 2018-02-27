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Эксперты со всего мира примут участие в первом российском конгрессе в Новосибирске

 27 февраля, 08:38
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Эксперты со всего мира примут участие в первом российском конгрессе в Новосибирске
фото сергея ковалёва из архива сиб.фм

Новосибирский Академгородок станет местом, где пройдёт первый российский конгресс, посвящённый геномному редактированию, использованию CRISPR-систем.

Конгресс состоится в сентябре, его программа ещё будет детализироваться, но организаторы уже говорят о его международном статусе и участии ведущих российских и мировых экспертов.

Английская аббревиатура CRISPR всё чаще появляется не в специальной научной литературе, а на сайтах новостей. От передовой технологии геномного редактирования ждут решения в самых сложных областях медицины — от рассеянного склероза до онкологии и ВИЧ.

«Учёные всего мира сейчас учатся править гены в нужных местах. Таким способом, считают генетики, уже через несколько лет начнут помогать тяжелобольным людям. Россия не относится к странам-лидерам по геномному редактированию, но несколько институтов, в том числе новосибирских, темой активно занимаются», — сказал старший научный сотрудник института цитологии и генетики СО РАН Сергей Медведев.

О перспективах и значении развития CRISPR-технологий учёные докладывали президенту страны на заседании Совета по науке и образованию, которое состоялось в Новосибирске 8 февраля. Сотрудник Московского госуниверситета Ольга Донцова сообщила тогда главе государства, что все отечественные работы по геномному редактированию сильно тормозит проблема с реагентами.

Почти все заказываются за рубежом, и это долгая процедура. Тема не получила особой огласки в СМИ. При этом новосибирские учёные говорят о том, что проблема огромная. Иногда нужного реагента исследователь может ждать до года.

Производство собственных реактивов — проект вполне осуществимый, полагают учёные. Так, резидентами Новосибирского технопарка являются две компании «Биосан» и «Биолабмикс», которые идейно и кадрово связаны с новосибирскими институтами и заняты как раз в указанном секторе. На рынке они себя чувствуют неплохо и теоретически за два-три года могут выйти на новый уровень.

При этом полностью заместить импортные реагенты не получится, подчёркивают эксперты, и это не нужно. Есть специализации, есть тонкости — все делать всё не могут. Но производство самых ходовых реактивов вполне могут освоить отечественные производители. При условии заказа и поддержки решить вопрос можно за пару лет.

Напомним, в феврале на заседании совета по науке и инновациям в Академгородке президент Владимир Путин поддержал предложение о строительстве центра синхротронного излучения.

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