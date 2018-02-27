Якутские школьники начнут торговать чипсами из карася

Школьники из посёлка II Хомустах Якутии изготовили полезные чипсы из местного карася — за год они планируют заработать на их продаже 300 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 27 февраля из сообщения пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики Саха.

Ученики школы из посёлка II Хомустах Намского улуса Якутии победили в районном этапе конкурса «Начинающий фермер». На региональном этапе интеллектуальной игры они представили свою продукцию — чипсы из якутского карася. Проект их производства разработан на базе школьного бизнес-инкубатора.

Чипсы изготовлены в форме маленьких батончиков. В их состав входят всего три ингредиента: варёный и измельчённый карась, соль, зелёный лук. Сперва рыбу варят, затем её сушат в духовке, далее измельчают в блендере и прессуют в формочки. Чтобы влага из будущих чипс испарилась, их на некоторое время ставят в микроволновку.

«Как рассказали ребята, сбыт продукта планируют производить через столовую школы и магазины села II Хомустах. Цена за единицу составит 40 рублей. Если объём реализации в год составит 7,5 тысячи штук, то выручка от реализации составит 300 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба министерства.

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