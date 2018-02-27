1 балла
-25 °C
Курс ЦБ:
55,67
68,66

Кинофестиваль «Пионеры моды» пройдёт в Новосибирске

 27 февраля, 15:27

центр культуры и отдыха
Кинофестиваль «Пионеры моды» пройдёт в Новосибирске
Фото предоставлено Центром культуры и отдыха «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» совместно с московской кинокомпанией «Пионер» в рамках фестиваля «Пионеры моды» покажут в Новосибирске документальные фильмы о первопроходцах модной индустрии.

Фестиваль «Пионеры моды» откроется 1 марта фильмом «Дрис ван Нотен» режиссёра Райнера Хольцемера.

Этот фильм называют очень личным портретом голландского кутюрье Дриса ван Нотена. Впервые культовый дизайнер позволил кому-либо наблюдать не только за своей профессиональной деятельностью, но и личной жизнью. Райнер Хольцемер целый год документировал каждый шаг создания четырёх коллекций Дриса: в фильме можно увидеть, как ван Нотен выбирает ткани, работает над силуэтами и принтами, а также готовится к показам.

Представит первый фильм фестиваля, а также проведет public-talk со зрителями Руслан Мигранов — историк моды, ученик Александра Васильева, член творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров и преподаватель Высшей школы стилистики.

В ближайшие месяцы в «Победе» покажут множество фильмов, героями которых являются влиятельные личности из мира моды. Лента под названием «1970: секс, мода и диско», к примеру, посвящена иллюстратору Антонио Лопесу. «Маккуин» расскажет о трагически известном английском модельере Александре Маккуине. «Мы Маржела» — история о бельгийском модельере-затворнике Мартине Маржела. Картина «Вивьен Вествуд: панк, икона, активист» — фильм об основательнице стиля «панк». «Ив Сен-Лоран: безумная любовь» и «Секреты Лагерфельда» — картины, посвящённые профессиональным и личным секретам самых знаменитых кутюрье мира Ив Сен-Лорана и Карла Лагерфельда.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 февраля, 13:27 • интервью

Grazie, Graziano!

Что такое feeling по-итальянски и как снять портрет человека в среде его обитания, рассказал корреспонденту Сиб.фм фотограф Грациано Аричи, чья выставка работает в «Победе» до 15 марта.

Голый человек на голой земле

 26 февраля, 14:35 • колонка
Дмитрий Быков
писатель, поэт, публицист, критик и преподаватель литературы
Чем нам может помочь экзистенциальный советский кинематограф 70-х? Писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков прочитал об этом в новосибирской «Победе» целую лекцию.
 26 февраля, 12:17 • репортаж

Ход ладьёй

III этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялся в Новосибирске на минувших выходных. Что влияет на игру шахматиста и куда поедет команда-победительница — в нашем репортаже.
самое популярное
 14 февраля, 10:15 • новость

Влюблённые спрыгнули с новосибирского Бугринского моста в реку

Трагедия произошла на Бугринском мосту в Новосибирске, спасти удалось только девушку — парень утонул в Оби.
 21 февраля, 16:43 • новость

Школьники-шахматисты поборются за финал «Белой ладьи-2018» в Новосибирске

С 22 по 25 февраля в Новосибирске пройдёт третий этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений региона.
 14 февраля, 13:25 • новость

Перед прыжком с моста в Новосибирске парень попрощался в соцсетях

За день до трагедии парень, погибший после падения с новосибирского моста, вёл себя совершенно нормально, а затем попрощался со всеми в соцсети.
 20 февраля, 18:45 • новость

Гости ресторана открыли стрельбу в центре Новосибирска

Бурная потасовка со стрельбой напугала жителей центра Новосибирска, причиной этому стали две компании, которые не смогли мирно посидеть в ресторане.
 14 февраля, 11:45 • новость

Бойцы «Грома» задержали налётчиков на новосибирский ломбард (видео)

Двоих мужчин подозревают в ограблении ломбарда на сумму более 1 млн рублей в Новосибирске.
 17 февраля, 14:11 • новость

Новосибирские прокуроры занялись Бердским шоссе после огласки в СМИ

Прокуратура Советского района Новосибирска отреагировала на статью в СМИ. Как стало известно корреспонденту Сиб.фм, после анализа материала «Четыре машины столкнулись на Бердском шоссе за пять минут: водители винят колею» сотрудники надзорного органа отправились с иском в суд.
присоединяйтесь!
    