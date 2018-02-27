Кинофестиваль «Пионеры моды» пройдёт в Новосибирске

Центр культуры и отдыха «Победа» совместно с московской кинокомпанией «Пионер» в рамках фестиваля «Пионеры моды» покажут в Новосибирске документальные фильмы о первопроходцах модной индустрии.

Фестиваль «Пионеры моды» откроется 1 марта фильмом «Дрис ван Нотен» режиссёра Райнера Хольцемера.

Этот фильм называют очень личным портретом голландского кутюрье Дриса ван Нотена. Впервые культовый дизайнер позволил кому-либо наблюдать не только за своей профессиональной деятельностью, но и личной жизнью. Райнер Хольцемер целый год документировал каждый шаг создания четырёх коллекций Дриса: в фильме можно увидеть, как ван Нотен выбирает ткани, работает над силуэтами и принтами, а также готовится к показам.

Представит первый фильм фестиваля, а также проведет public-talk со зрителями Руслан Мигранов — историк моды, ученик Александра Васильева, член творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров и преподаватель Высшей школы стилистики.

В ближайшие месяцы в «Победе» покажут множество фильмов, героями которых являются влиятельные личности из мира моды. Лента под названием «1970: секс, мода и диско», к примеру, посвящена иллюстратору Антонио Лопесу. «Маккуин» расскажет о трагически известном английском модельере Александре Маккуине. «Мы Маржела» — история о бельгийском модельере-затворнике Мартине Маржела. Картина «Вивьен Вествуд: панк, икона, активист» — фильм об основательнице стиля «панк». «Ив Сен-Лоран: безумная любовь» и «Секреты Лагерфельда» — картины, посвящённые профессиональным и личным секретам самых знаменитых кутюрье мира Ив Сен-Лорана и Карла Лагерфельда.