Коллекцию бюллетеней за 3,5 млн рублей предложил на «Авито» житель Красноярска

Коллекция избирательных бюллетеней появилась в продаже на красноярском «Авито» — автор пообещал добавить к ней образец с предстоящих президентских выборов, узнал 27 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений.

Продавец по имени Дмитрий зарегистрировался на «Авито» специально для размещения этого объявления, его аккаунт создан в день публикации предложения в разделе «Коллекционирование».

«Эта коллекция собирается ещё с советских времен, — сообщает автор объявления. — Её хозяин постоянно ходит на выборы. Начиная с 80-х годов. В ней множество раритетов, а в марте этого года добавится ещё один — бюллетень президентских выборов, полученный на избирательном участке в посольстве России в Польше».

Автор признаёт, что цена в 3,5 млн рублей «большая», но считает свою коллекцию уникальной.

Напомним, ранее житель Новосибирска предложил на «Авито» бинокль немецкого медика за 1 млн рублей.