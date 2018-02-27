5 баллов
-23 °C
Курс ЦБ:
55,92
68,92

Коллекцию бюллетеней за 3,5 млн рублей предложил на «Авито» житель Красноярска

 27 февраля, 10:19
были упомянуты
подходящие темы
Коллекцию бюллетеней за 3,5 млн рублей предложил на «Авито» житель Красноярска
фото с сайта avito.ru

Коллекция избирательных бюллетеней появилась в продаже на красноярском «Авито» — автор пообещал добавить к ней образец с предстоящих президентских выборов, узнал 27 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений.

Продавец по имени Дмитрий зарегистрировался на «Авито» специально для размещения этого объявления, его аккаунт создан в день публикации предложения в разделе «Коллекционирование».

«Эта коллекция собирается ещё с советских времен, — сообщает автор объявления. — Её хозяин постоянно ходит на выборы. Начиная с 80-х годов. В ней множество раритетов, а в марте этого года добавится ещё один — бюллетень президентских выборов, полученный на избирательном участке в посольстве России в Польше».

Автор признаёт, что цена в 3,5 млн рублей «большая», но считает свою коллекцию уникальной.

Напомним, ранее житель Новосибирска предложил на «Авито» бинокль немецкого медика за 1 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 февраля, 16:22 • репортаж

Всеобщее богатство от клубничного короля

13 февраля состоялась встреча кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с новосибирским электоратом. Национализация, борьба с коррупцией, прямые выборы и другие предвыборные обещания Грудинина — в нашем репортаже.

Мобильный и ещё мобильнее

 9 февраля, 10:46 • колонка
Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
Руководитель маркетингового агентства SmartWord Максим Дорнрассказывает о mobile-first индексе, который Google запустит в июле, и о том, как не потерять в трафике с его появлением.
 8 февраля, 08:00 • статья

Анатомия Новосибирска: «Ростелеком»

Первая глава проекта «Анатомия Новосибирска» о телекоммуникациях города через призму крупнейшего предприятия отрасли.
самое популярное
 14 февраля, 10:15 • новость

Влюблённые спрыгнули с новосибирского Бугринского моста в реку

Трагедия произошла на Бугринском мосту в Новосибирске, спасти удалось только девушку — парень утонул в Оби.
 21 февраля, 16:43 • новость

Школьники-шахматисты поборются за финал «Белой ладьи-2018» в Новосибирске

С 22 по 25 февраля в Новосибирске пройдёт третий этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений региона.
 14 февраля, 13:25 • новость

Перед прыжком с моста в Новосибирске парень попрощался в соцсетях

За день до трагедии парень, погибший после падения с новосибирского моста, вёл себя совершенно нормально, а затем попрощался со всеми в соцсети.
 20 февраля, 18:45 • новость

Гости ресторана открыли стрельбу в центре Новосибирска

Бурная потасовка со стрельбой напугала жителей центра Новосибирска, причиной этому стали две компании, которые не смогли мирно посидеть в ресторане.
 14 февраля, 11:45 • новость

Бойцы «Грома» задержали налётчиков на новосибирский ломбард (видео)

Двоих мужчин подозревают в ограблении ломбарда на сумму более 1 млн рублей в Новосибирске.
 17 февраля, 14:11 • новость

Новосибирские прокуроры занялись Бердским шоссе после огласки в СМИ

Прокуратура Советского района Новосибирска отреагировала на статью в СМИ. Как стало известно корреспонденту Сиб.фм, после анализа материала «Четыре машины столкнулись на Бердском шоссе за пять минут: водители винят колею» сотрудники надзорного органа отправились с иском в суд.
присоединяйтесь!
    