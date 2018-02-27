МТС удешевит междугородние звонки с приходом весны

Оператор сотовой связи МТС существенно изменил условия предоставления связи в российском роуминге; звонки останутся платными, но на интернет и опции можно будет потратить до 10 раз меньше, узнал корреспондент Сиб.фм 27 февраля из сообщения на официальном сайте оператора.

В последний день зимы абоненты МТС станут общаться и пользоваться мобильным интернетом на новых условиях. Изменения цен на звонки и SMS за пределами домашнего региона сулят существенную экономию: сократить расходы на связь можно будет от двух до 10 раз, в том числе потому, что плата за ряд старых опций для поездок будет аннулирована, безлимитные звонки на номера МТС любого региона при этом сохранятся. Звонки и сообщения останутся платными, однако подешевеют минимум вдвое.

«Для абонентов-физических лиц всех тарифных планов стоимость минуты входящего вызова и исходящего SMS на номера всех операторов России составит 2 рубля, стоимость минуты исходящего вызова на номера всех операторов России — 3 рубля, стоимость 1 Мб интернет-трафика — 1 рубль», — указано в сообщении пресс-службы МТС на официальном сайте компании.

МТС оставил своим абонентам возможность настраивать тарифы так, как им удобно: дополнительные опции останутся доступны к подключению по желанию. Например, одна из опций за небольшую посуточную плату может позволить сделать входящие вызовы с номеров региона пребывания бесплатными, а также расходовать минуты из тарифного пакета на исходящих.

Больше всех будут рады активные пользователи интернета: цена на мегабайты, включённые в тариф, не будет меняться в зависимости от того, где они будут расходоваться.

До середины 2018 года МТС планирует провести ещё несколько волн снижения цен на звонки в поездках и путешествиях.

Напомним, в ноябре 2017 года представители МТС организовали выставку новых технологий и рассказали предпринимателям, как адаптировать бизнес к новой цифровой реальности.