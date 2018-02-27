Небо над Новосибирском погрязло во вредных примесях

С 26 по 28 февраля в Новосибирске количество вредных примесей в воздухе возрастёт — мэрия рекомендовала сократить количество выбросов, об экологической обстановке узнал корреспондент Сиб.фм 27 февраля у пресс-секретаря Западно-Сибирского гидрометеоцентра Ренада Ягудина.

Новосибирск с утра 27 февраля окутан туманом — об этом сообщили горожане-автомобилисты в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Дымка настолько плотная, что водителям приходится ехать осторожней. Как оказалось, причиной такой погоды может быть не вполне благоприятная экологическая обстановка в городе.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 26 по 28 февраля на территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей.

«Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов с 16 часов 26 февраля до 16 часов 28 февраля», — отметила пресс-служба мэрии.

Пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометеоцентра Ренад Ягудин рассказал Сиб.фм, что послужило причиной такой обстановки в Новосибирске. Дело в том, что из-за штиля, высокого атмосферного давления и инверсионного распределения температур — когда температура воздуха в приземном слое не падает, как при нормальном ходе, а растёт — происходит застой воздухе в приземном слое атмосферы.

«Такие вот слои выполняют „запирающие“ функции для загрязняющих веществ, поэтому концентрация всяких ингредиентов в приземном слое нарастает. Эти факторы способствуют формированию неблагоприятных метеоусловий по экологическим процессам», — прокомментировал Ренад Ягудин.

Напомним, в феврале новые волны холода накроют Новосибирскую область в преддверии весны.