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Новосибирский кинотеатр «Победа» запустил линию эксклюзивных сувениров

 27 февраля, 16:14
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Новосибирский кинотеатр «Победа» запустил линию эксклюзивных сувениров
фото с сайта vpobede.ru

В центре культуры и отдыха «Победа» открылся тематический магазин, в котором можно не только выбрать сувенир на память о культовом кинотеатре, но и приобрести оригинальный аксессуар киномана, стильные скетчбуки и даже подарочные наборы для необычного приглашения в кино, узнал корреспондент Сиб.фм от создателей магазина 27 февраля.

Команда «Победы» обстоятельно подошла к разработке сувениров — их создатели выбирали качественные, натуральные материалы. В дизайне они использовали особый орнамент, который присутствует в интерьере кинотеатра в разных вариантах, сделав сувениры ещё более узнаваемыми. Большинство изделий «Победы» изготовлены вручную в небольших крафтовых мастерских и выпущены ограниченными тиражами.

«Мы ценим ручной труд, наши сувениры для тех, у кого развито чувство прекрасного, для кинестетиков и утончённых натур. Такие вещи, которые можно с гордостью дарить, а не закинуть на верхнюю полку и забыть», — рассказала корреспонденту Сиб.фм менеджер по продукту «Победы» Ася Маслова.

Художников и дизайнеров команда «Победы» искала по всей стране — в итоге автором зайца Эдика, лисы Риты и кота Макса стала иллюстратор Ирина Смирнова. Именно эта художница из Санкт-Петербурга, автор самых добрых открыток и историй в картинках, смогла понять замысел создателей магазина и изобразить частых посетителей кинотеатров.

«Вы когда-нибудь задумывались, с каким видом вы смотрите кино? Или как изучаете афишу долгожданного фестиваля? Наши герои — как раз наглядное изображение нескольких типажей. Возможно, вы в них узнаете себя или своих друзей», — также сообщила Маслова.

В ассортименте магазина есть тематические деревянные значки, которые уже украсили пиджаки и сумки многих постоянных зрителей «Победы», кружка необычной формы, кожаный пенал для карандашей, ключницы и удобные скетчбуки с оригинальным кино-паттерном.

Благодаря этому ассортименту приглашение в кино из простой фразы можно превратить в милый перфоманс. В магазине есть специальные наборы «А пойдём в кино?» — открытка, фоторамка-магнит в виде кинокадра, имбирный пряник и стикеры для оформления конверта. Останется только купить билеты или подарочную карту «Победы» и выбрать лучший совместный кадр.

Готовясь к 90-летию «Победы» в 2016 году, коллектив кинотеатра собрал немало материалов, в том числе внушительный фотоархив. Исторические фотографии впоследствии стали серией стильных ретрооткрыток и уже полюбились гостям города из разных стран.

Команда кинотеатра готовится представить новые позиции в ассортименте магазина. Поиски форм и вариантов воплощений подарков от «Победы» никогда не заканчиваются.

«Конечно, мы не будем ограничиваться только крафтовыми вещами. Но постараемся сделать так, чтобы остальная продукция органично вписывалась в заданный вектор», — заверила Ася Маслова.

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