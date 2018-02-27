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Толпа пьяных школьников насмерть забила 21-летнего парня в Якутии

 27 февраля, 09:28
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Толпа пьяных школьников насмерть забила 21-летнего парня в Якутии
фото с сайта pexels.com

Следственный комитет Якутии расследует убийство юноши, для которого ночёвка у друга оказалась смертельной; в убийстве 21-летнего жителя Верхоянска следователи подозревают группу учащихся средней школы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СУ СКР по Республике Саха (Якутия) 27 февраля.

Как сообщают местные СМИ, парень распивал алкоголь с другом, к которому пришёл в гости. После посиделок юноша уснул, его друг ушёл на работу в ночную смену, а в квартиру пришла компания подростков с новой порцией алкоголя — ящиком пива. Среди визитёров были и школьники — ученики 8-10 классов.

Шумное застолье детей и хозяина апартаментов разбудило его гостя. Предположительно недовольство парня спровоцировало конфликт, семь школьников с кулаками накинулись на него. Родители друга пострадавшего не смогли утихомирить подвыпивших детей — их школьная компания тоже избила.

Для 21-летнего жителя Верхоянска это оказалось фатальным: он скончался на месте в результате черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в подпаутинное пространство мозга. Мэр города Евгений Потапов подтвердил беспрецедентный для Верхоянска случай и сказал в интервью Sakhaday, что «не припомнит такой жестокости». Глава города также сообщил, что непосредственно юношу избивали два старшеклассника — ученики 10 и 11 классов.

По факту гибели молодого мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Рано распробовавшие спиртное школьники фигурируют в этом деле как подозреваемые.

«В совершении данного преступления подозревается группа подростков, степень причастности каждого из них к причинению смерти потерпевшему будет установлена в ходе следствия», — указано в сообщении пресс-службы республиканского СК.

Сотрудникам следственного комитета предстоит выяснить причину конфликта юноши с подростками, ставшего причиной смерти, а также установить, почему компания школьников выбрала квартиру со взрослыми жильцами для ночных застолий.

Напомним, 22 февраля прокуратура передала в суд обвинительное заключение по делу об убийстве; перед судом предстанут два друга из Новосибирской области, подозреваемые в том, что в разгар алковечеринки убили своего товарища, расчленили и выбросили фрагменты его тела в реку.

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