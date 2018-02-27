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Андрей Травников поручил оптимизировать работу систем ЖКХ в Новосибирской области

 27 февраля, 10:42
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Андрей Травников поручил оптимизировать работу систем ЖКХ в Новосибирской области
фото предоставлено пресс-службой правительства новосибирской области

Глава региона поручил министерству ЖКХ и энергетики снизить затраты на работы коммунального комплекса и выяснить причины долгов районов за топливо, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства 26 февраля.

На аппаратном совещании 26 февраля врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил сформировать перечень программ первоочередных малозатратных мероприятий по повышению эффективности работы коммунального комплекса Новосибирской области. Также глава области поставил перед региональным министерством ЖКХ и энергетики задачу разобраться в причинах задолженности коммунальных предприятий муниципальных районов за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Оба поручения направлены на решение задачи по повышению эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на оптимизацию работы систем жилищно-коммунального комплекса региона, и должны быть выполнены к началу апреля текущего года.

Врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким в ходе аппаратного совещания доложил главе региона о ситуации по расчётам за предоставленные топливные ресурсы в Новосибирской области и о необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры.

По окончании доклада врио губернатора отметил, что к началу апреля ему должен быть представлен список конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем ЖКХ региона.

«Я готов добиваться дополнительного финансирования, если увижу результат: выделенные деньги вернутся обратно в бюджет в виде сокращения объёмов субсидий коммунальным предприятиям региона», — подчеркнул Андрей Травников.

Уже в течение марта специалисты министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области изучат на местах ситуацию во всех районах области и, по поручению врио губернатора, предоставят полный перечень инициатив, направленных на повышение надёжности и эффективности работы систем теплоснабжения и способных окупиться в период не более одного года.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Бердск 2 февраля врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников призвал распространять в регионе опыт энергоэффективного ремонта жилья.

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