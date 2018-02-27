Андрей Травников провёл заседание антитеррористической комиссии Новосибирской области

Врио губернатора Новосибирской областии Андрей Травников провёл заседание региональной антитеррористической комиссии и поручил мэру и главам муниципальных районов и городских округов провести анализ по обеспечению транспортной безопасности, узнал корреспондент Сиб.фм 27 февраля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

«Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заслушал доклады об эффективности реализации субъектами транспортной инфраструктуры требований федерального законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности, об эффективности работы региональной и муниципальной систем мониторинга процессов, происходящих в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Глава региона поручил председателям антитеррористических комиссий проанализировать реализацию нормативной правовой базы по обеспечению транспортной безопасности на муниципальных объектах транспортной инфраструктуры и автомобилей. Руководству Новосибирского метрополитена и «Автосервиса» врио губернатора порекомендовал провести оценку уязвимости метрополитена и автовокзала.

Также министерству региональной политики Новосибирской области порекомендовали проработать возможность подключения к системе мониторинга региональных министерств культуры, образования и информационно-аналитического управления администрации губернатора Новосибирской области, регионального правительства и отдельных правоохранительных органов.

Как отмечает пресс-служба правительства, всё это ради совершенствования системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций

Напомним, в январе 2017 года телефонного террориста наказали за «минирование» железной дороги в Бурятии.