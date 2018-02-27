В День белого медведя семья из новосибирского зоопарка ждала дорожные конусы

фото из группы «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте»

27 февраля в честь Международного Дня полярного медведя косолапых жителей Новосибирского зоопарка, Кая, Герду и Ростика, порадовали подарками жители города, узнал корреспондент Сиб.фм 27 февраля из официальной группы «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте».

В международный День полярного медведя, 27 февраля, Новосибирский зоопарк устроил праздник для своих преемников. С 23 февраля жители города приносили подарки для Кая, Герды и Ростика.

«Напоминаем, что самое любимое и полезное лакомство для белых медведей — это рыба. В качестве подарков лучше всего подойдут крупные пластиковые канистры, дорожные конусы или другие похожие на них предметы», — сообщили в посте в соцсети «ВКонтакте».

27 февраля гости зоопарка участвовали в квесте, а также полюбовались на показательное кормление семьи белых полярных мишек Кая, Герды и Ростика. После публичного обеда медведям вручили подарки.

Напомним, в феврале 2017 года Новосибирский зоопарк объяснил любовь белых медведей к дорожным знакам.