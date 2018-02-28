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АО «РЭС» назвали филиал с лучшими показателями по борьбе с потерями электроэнергии

 28 февраля, 07:30
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АО «РЭС» назвали филиал с лучшими показателями по борьбе с потерями электроэнергии
фото предоставлено пресс-службой ао «рэс»

«Региональные электрические сети» в течение года проводили активную работу, направленную на борьбу с воровством электричества; лучшими в этой борьбе по итогам 2017 года стали «Татарские электрические сети», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании 28 февраля.

В 2017 году специалисты АО «РЭС» разработали комплексную долгосрочную программу по работе с потерями, которая объединила в себе ряд мероприятий по выявлению и пресечению безучётного потребления электричества. Одним из направлений данной программы стало повышение квалификации сотрудников АО «РЭС», в том числе обучение работе с новыми инструментами и оборудованием. Это позволило повысить эффективность выявления нарушений при росте числа проверяемых приборов учёта.

Сотрудники электросетевой организации проводили массовые проверки счётчиков, наличие договоров электроснабжения, устанавливали антимагнитные пломбы и внедряли новые технологии учёта электроэнергии. Самых изощрённых обманщиков привлекали к ответственности во взаимодействии с территориальными отделениями ОАО «Новосибирскэнергосбыт» и органами внутренних дел.

Итогом слаженных действий стало снижение коммерческих потерь на 5,4 % в Новосибирской области. Лучший результат среди филиалов акционерного общества показали «Татарские электрические сети». Подразделению удалось достичь снижения потерь электроэнергии на 19,2 млн кВт/ч, что на 3,24 % меньше относительно установленного плана.

«Татарским электрическим сетям» за год удалось перевыполнить план в части организационных и технических мероприятий: специалисты филиала проверили контрольные показания у 60,5 тысячи потребителей электроэнергии, составили более 200 актов о неучтённом потреблении, установили более 35 тысяч антимагнитных пломб на счётчики в домах абонентов.

В зону обслуживания «Татарских электрических сетей» входят шесть районов на западе региона, в каждом из которых предприятие представлено РЭСами —районами электрических сетей. По мнению руководства АО «РЭС», общий успех филиала обеспечила именно слаженная и результативная работа каждого РЭСа.

Напомним, в мае 2017 года участились случаи препятствования жителей региона проверке электросчётчиков; в связи с этим специалисты АО «РЭС» напомнили о том, что такие нарушения могут повлечь за собой применение повышающего коэффициента и административные взыскания.

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