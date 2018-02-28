Более 300 сирот получат жильё за счёт бюджета Новосибирской области

Врио министра труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов сообщил, что на 2018 год в бюджете предусмотрено более 428 млн рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам — правительство планирует помочь 324 людям.

Как сообщила региональная пресс-служба, в ходе пресс-конференции 27 февраля врио министра труда социального развития Ярослав Фролов заявил, что на жильё 324 детям-сиротам планируют выделить 428 млн рублей. Из этих денег 173 млн рублей поступили из федерального бюджета.

Как подчеркнул Ярослав Фролов, при эффективном проведении торгов число получателей квартир сможет увеличиться. Также на дополнительную меру поддержки детям-сиротам по предоставлении компенсации арендной платы до фактического обеспечения их жилыми помещениям на 2018 год предусмотрено 21,6 млн рублей.

«Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, по состоянию на 1 января 2018 года в Новосибирской области составляет 6 041 человека (от 14 лет и старше), в том числе тех, у кого право на получение жилого помещения возникло и не реализовано (от 18 лет и старше), — 4 046 человек», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, могут обратиться за бесплатной консультацией на сайт министерства труда и социального развития. Перечень юридических компаний, оказывающих бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа также размещён на сайте министерства в разделе «Обращения граждан».

Напомним, в декабре 2017 года Андрей Травников пообещал обеспечить новосибирских детей-сирот жильём в 2018 году.