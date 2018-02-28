Экс-полицейский устроил перестрелку из-за места на парковке в Новосибирске (видео)

Бывший сотрудник полиции не поделил парковочное место с соседкой; конфликт дошёл до того, что он открыл стрельбу по парню девушки и начал угрожать ей убийством — сотрудники МВД отказываются помочь пострадавшим.

Директор юридической компании Новосибирска Юлия Стибикина публично обратилась за помощью в соцсети Facebook. Она просит максимальной огласки того, как её заместителя Анну буквально терроризирует сосед — бывший сотрудник полиции.

После переезда в новую квартиру Анна не поделила с соседом место на парковке. Несмотря на, казалось бы, безобидный повод, между ними разгорелся самый настоящий конфликт. Роман Шевченко, тот самый сосед, начал угрожать девушке убийством.

Ночью 27 февраля экс-полицейский проколол все четыре колеса на машине Анны. Когда наутро Константин, молодой человек девушки, приехал накачать их обратно, Роман Шевченко накинулся на него, а затем начал стрелять в упор из травмата. Юлия Стибикина отметила, что также у него был в запасе обрез.

«Ребята вызвали полицию, у Константина серьёзные повреждения грудной клетки, после взятия пояснений у всех сторон происшествия бывшего сотрудника отдел полиции № 7 по Ленинскому району отпускает со словами, что это была самооборона. Дознаватель Гусева Марина Евгеньевна заявляет, что она ничем не может помочь, и отпускает своего коллегу. При этом Шевченко угрожал убийством в присутствии сотрудников полиции», — рассказала Юлия Стибикина.

Из-за опасного конфликтного соседа Анна уже месяц живёт в страхе. Заявление на него девушка писала уже неоднократно в различные инстанции — но «в ответ тишина». Переживая за свою подругу, Юлия просит людей максимально распространить эту историю в интернете в надежде, что это хоть как-то повлияет на ситуацию.

Напомним, в феврале гости ресторана открыли стрельбу в центре Новосибирска.