«Искитимцемент» принял участие в выставке SibBuild-2018 в Новосибирске

Одно из ведущих сибирских предприятий цементной отрасли представило детальную презентацию своей деятельности на выставке WorldBuild Siberia-2018; специалисты компании рассказали участникам форума об истории успеха, технологиях производства и тонкостях ведения бизнеса.

На выставке строительных и отделочных материалов WorldBuild Siberia/SibBuild 2018 в Экспоцентре свою продукцию и технологии представили 150 производителей и поставщиков из России, Азербайджана, Казахстана, Италии и Японии. Более 60 компаний участвовали в форуме впервые или продемонстрировали новую для рынка Сибири продукцию.

Одно из ведущих сибирских предприятий цементной отрасли представило на своём стенде образцы выпускаемой продукции, информационные материалы и фильм о технологии производства. На инсталляцию компании обратили внимание многие участники и посетители выставки.

105 млн тонн цемента произвело предприятие за 80-летнюю историю

«В ходе выставок мы укрепляем связи с имеющимися партнёрами, налаживаем новые деловые контакты и ищем дополнительные возможности для расширения географии продаж. Форум в Новосибирске позволил специалистам нашего предприятия лично встретиться с потребителями, узнать, какие продукты и сервисы им интересны сегодня», — рассказал генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

За консультацией к специалистам «Искитимцемента» обращались представители крупных строительных фирм и частные застройщики: участники и гости форума получили подробную информацию о типах цемента, их отличиях, назначении, способах приготовления растворов и бетонов. Также потребителям рассказали об изменениях, связанных с введением обязательной сертификации продукции и проблеме распространения контрафакта.

Специалисты дочернего общества холдинга АО «Искитимцемент» — ООО «ЦТД Искитимцемент», — рассказали о ценовой политике, условиях отгрузки и доставки продукции, видов упаковки и возможности приобретения тарированного цемента на палетах.

«Искитимцемент» позаботился о том, чтобы участники выставки обязательно запомнили презентацию компании, и организовал фотосессию с ростовой куклой в виде мешка цемента, изготовленной по эскизу фирменной упаковки.

Напомним, в 2017 году в АО «Искитимцементе» прошли масштабные ремонтные работы и мероприятия по оптимизации производственного процесса; в январе аналитики «Искитимцемента» подсчитали, что на ремонт и техническое обслуживание оборудования компания тратила около 1 млн рублей в день.