Компания пьяных парней избила врачей в Липецкой области (видео)

В ночь на 24 февраля 20-летний нетрезвый юноша обратился в Елецкую больницу Липецкой области с признаками отравления — однако что-то в действиях врача его не устроило, и вместе с друзьями он принялся избивать медперсонал, узнал корреспондент Сиб.фм 28 февраля из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 24 февраля с признаками отравления обратился за медпомощью в приёмное отделение Елецкой городской больницы № 2 20-летний молодой человек. Он приехал к врачам из городского кафе, где отмечал совершеннолетие друга. Сотрудники больницы отметили, что он был в неадекватном состоянии. Медперсонал начал оказывать ему неотложную помощь, однако юноше не понравились их действия, и он начал провоцировать конфликт, а затем и бить кулаками по голове врача-анестезиолога.

Трое знакомых, сопровождавших больного, услышали крики и ворвались в процедурный кабинет. Там они уже устроили драку, во время которой один из товарищей пациента, 16-летний подросток, несколько раз ударил анестезиолога по голове.

«С черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован. Кроме этого, телесные повреждения причинены заведующему реанимационным отделением и медсестре, оказывавшим медицинскую помощь», — сообщила пресс-служба следственного комитета Липецкой области.

Молодые люди были доставлены в полицию. Следственный комитет Липецкой области возбудил уголовное дело по факту причинения телесных повреждений медицинским работникам больницы при исполнении их служебных обязанностей по пунктам «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений»).

Напомним, в январе в одном из баров развязалась большая драка, в ходе которой пострадали шеф-повар заведения и известный журналист.