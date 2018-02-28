Новосибирские инженеры бросили вызов Илону Маску

Учёные и инженеры из Новосибирского государственного технического университета бросили вызов «Тесле» Илона Маска, создав инновационный для России накопитель энергии.

Как сообщил сайт «Новые Известия», сотрудники Новосибирского государственного технического университета под руководством доктора технических наук, профессора Сергея Брованова разработали накопитель электрической энергии, способный бросить вызов «Тесле» Илона Маска.

Компания «Тесла» — ведущая на рынке технологий накопления электроэнергии. Специалисты Илона Маска создали в декабре 2017 года сверхмощный накопитель на 100 мегаватт, она позволяет обеспечивать энергией 30 тысяч домов на протяжении часа. Однако сибирские учёные не заставили долго ждать ответной разработки.

«Разработанные нами накопители повысят эффективность и надёжность в электроснабжении потребителей, а также улучшат качество электрической энергии. Это позволит снизить износ как электрических сетей, так и электрооборудования», — сообщил изданию Сергей Брованов.

По мнению новосибирских учёных, разработка сможет обеспечивать целые районы и небольшие города в случае обесточивания сети. А также пригодится крупному предприятию для стабильной работы электросети. К тому же, такие накопители намного выгодней привычных станций.

Напомним, в феврале учёные предложили нефтяной технопарк для авантюристов в Новосибирской области.