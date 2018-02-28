Пьяный авиадебошир избил пассажиров и бортпроводника в самолёте (видео)

Утром 28 февраля в самолёте из Санкт-Петербурга в Новосибирск летел буйный 47-летний житель региона Евгений П.: он разделся и бегал по салону, громко матерился, бил пассажиров и бортпроводника; оказавшись в отделе полиции, стал стрелять в сотрудников из пальцев.

Как сообщила пресс-служба МВД Новосибирской области, утром 28 февраля к борту воздушного судна с сообщением Санкт-Петербург—Новосибирск потребовали сотрудников транспортной полиции. Причиной стало неадекватное поведение одного из пассажиров.

47-летний житель Новосибирской области Евгений П. не реагировал во время полёта на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту. Он громко выражался нецензурной бранью, снял с себя одежду и бегал по салону, а также несколько раз ударил пассажиров и бортпроводника.

«Сначала он орал что-то про Новосибирск нецензурно, потом про какое-то золото Олимпиады. Бортпроводник попытался его успокоить, но тот мужик был здоровый, ничего не получалось. Он душил бортпроводника, ударил нескольких пассажиров», — прокомментировала Сиб.фм дебош пассажир самолёта Лилия Шаповалова.

Также девушка написала в соцсети Twitter, что после дебоша на мужчину надели наручники и отвели его в бизнес-класс.

«Если очень хочется пересесть в бизнес-класс, устрой пьяный дебош на борту», — шутит девушка.

Лилия рассказала, что мужчину успокоили уже сами пассажиры, когда приземлился самолёт. По прибытию в Новосибирск мужчину доставили в дежурную часть МВД в аэропорту «Толмачёво». Там он, будучи в камере для административно задержанных, снова разделся и стрелял из пальцев в сотрудников.

«В настоящее время проводится проверка на предмет установления в действиях пассажира признаков состава преступления, предусмотренного пунктом „в“ ч. 1 ст. 213 УК РФ „Хулиганство“», — сообщила официальный представитель регионального МВД Ирина Волк.

Напомним, в феврале дебоширили в самолёте, угрожали экипажу глава Якутии и его помощник.