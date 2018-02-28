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Права на проведение молодёжного ЧМ по хоккею у нас нет — спортивные чиновники НСО

 28 февраля, 15:14
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Права на проведение молодёжного ЧМ по хоккею у нас нет &mdash; спортивные чиновники НСО
фото с сайта pixabay.com

Международное антидопинговое агентство закрыло Россию для соревнований мирового уровня; с 1 апреля заявки на проведение чемпионатов в российских городах международные федерации принимать не смогут, а Новосибирск может лишиться права проведения молодёжного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

В ноябре 2017 года WADA опубликовало на своём официальном сайте документ с информацией о новом стандарте соответствия кодексу агентства, согласно которому WADA может принимать заявки на проведение международных соревнований только от тех стран, национальные антидопинговые организации которых признаны этим кодексом. РУСАДА в их число не входит с 2015 года. Это значит, что ни в одном городе нашей страны больше не пройдут международные соревнования и этапы кубков мира.

Власти Новосибирской области всерьёз заволновались о перспективах проведения молодёжного Чемпионата мира по хоккею. Международная федерация хоккея уже утвердила Новосибирск как место проведения первенства, однако после широкой огласки ноябрьского решения WADA ожидать можно чего угодно.

«Пока больше вопросов, чем ответов. Теоретически эти ограничения могут коснуться Новосибирской области в свете возможного проведения у нас первенства по хоккею среди молодёжи в 2023 году. Но такого права у нас пока и нет: всё будет решаться на конгрессе IIHF в мае. Из того, что опубликовано, не совсем понятно, коснутся ли эти ограничения всех международных соревнований, или только чемпионатов среди взрослых спортсменов. Нам ещё предстоит разобраться во всех аспектах этого заявления», — сообщил корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Виталий Диденко.

Ограничения точно не коснутся тех заявок, которые уже были утверждены — это хорошая новость. Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдёт по плану. Также Россия сможет принимать первенства по тем видам спорта, федерации которых не подписывали кодекс ВАДА — к ним относятся, например, УЕФА, баскетбольная Евролига или франшизы ММА.

Напомним, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель объявил Новосибирск столицей молодёжного Чемпионата мира по хоккею — 2023 12 февраля, однако официальное решение федерация будет принимать в мае.

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