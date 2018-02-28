Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников справедливо отметил, что повышение цен на проезд в общественном транспорте должно происходить только одновременно с совершенствованием транспортных предприятий, узнал корреспондент Сиб.фм 28 февраля, побывав на встрече главы региона с журналистами.

Отвечая на вопросы журналистов о перспективе повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, Травников подчеркнул, что организация транспортного обслуживания, развитие муниципального пассажирского транспорта находятся в прямом ведении муниципалитетов. Однако, учитывая важность развития данной сферы, сказал, что региональное правительство готово направить субсидии на поддержку транспортных предприятий из областного бюджета.

При этом глава региона отметил, что параллельно изменениям стоимости проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях должно происходить совершенствование муниципальной транспортной системы.

«Вопросы корректировки тарифов на проезд в общественном транспорте должны рассматриваться одновременно с программами повышения эффективности и снижения убыточности транспортных предприятий», — заявил журналистам Андрей Травников.

Травников также сообщил, что главы муниципальных образований и городских округов, желающие инициировать вопрос о повышении тарифов, сначала должны представить ему свои предложения по повышению эффективности транспортных предприятий.

Напомним, в декабре 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что скидка на проезд по Единой транспортной карте может вернуться после увеличения тарифов.