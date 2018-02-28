4 балла
-15 °C
Курс ЦБ:
55,67
68,66

Проезд может дорожать только в хороших автобусах — глава Новосибирской области

 28 февраля, 09:15
были упомянуты
подходящие темы
Проезд может дорожать только в хороших автобусах &mdash; глава Новосибирской области
фото с сайта pexels.com

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников справедливо отметил, что повышение цен на проезд в общественном транспорте должно происходить только одновременно с совершенствованием транспортных предприятий, узнал корреспондент Сиб.фм 28 февраля, побывав на встрече главы региона с журналистами.

Отвечая на вопросы журналистов о перспективе повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, Травников подчеркнул, что организация транспортного обслуживания, развитие муниципального пассажирского транспорта находятся в прямом ведении муниципалитетов. Однако, учитывая важность развития данной сферы, сказал, что региональное правительство готово направить субсидии на поддержку транспортных предприятий из областного бюджета.

При этом глава региона отметил, что параллельно изменениям стоимости проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях должно происходить совершенствование муниципальной транспортной системы.

«Вопросы корректировки тарифов на проезд в общественном транспорте должны рассматриваться одновременно с программами повышения эффективности и снижения убыточности транспортных предприятий», — заявил журналистам Андрей Травников.

Травников также сообщил, что главы муниципальных образований и городских округов, желающие инициировать вопрос о повышении тарифов, сначала должны представить ему свои предложения по повышению эффективности транспортных предприятий.

Напомним, в декабре 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что скидка на проезд по Единой транспортной карте может вернуться после увеличения тарифов.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 19 февраля, 16:32 • статья

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Более 7,2 тысячи жителей Новосибирска проголосовали за девять мегапроектов в опросе «Мост, обход или метро?» Какие пять строек века выбрали жители Новосибирска и с чего начнётся строительство метро — в итогах опроса Сиб.фм.
 1 февраля, 13:05 • статья

Мост, обход или метро: мнение власти

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оценил мнение жителей города по вопросам строительства, ознакомившись с предварительными итогами опроса Сиб.фм.
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
самое популярное
 21 февраля, 16:43 • новость

Школьники-шахматисты поборются за финал «Белой ладьи-2018» в Новосибирске

С 22 по 25 февраля в Новосибирске пройдёт третий этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений региона.
 14 февраля, 13:25 • новость

Перед прыжком с моста в Новосибирске парень попрощался в соцсетях

За день до трагедии парень, погибший после падения с новосибирского моста, вёл себя совершенно нормально, а затем попрощался со всеми в соцсети.
 27 февраля, 14:55 • новость

11-летний цыган сыграл свадьбу в новосибирском ТЦ

Несовершеннолетние жених и невеста вместе с гостями устроили цыганскую церемонию бракосочетания в новосибирском ТЦ «Аура».
 20 февраля, 18:45 • новость

Гости ресторана открыли стрельбу в центре Новосибирска

Бурная потасовка со стрельбой напугала жителей центра Новосибирска, причиной этому стали две компании, которые не смогли мирно посидеть в ресторане.
 20 февраля, 12:45 • новость

Окоченевшее тело обнаружили утром жители левобережья Новосибирска

Прохожие нашли труп на улице в частном секторе левобережья Новосибирска; пока на месте работают следователи, пользователи соцсетей строят свои версии произошедшего.
 17 февраля, 14:11 • новость

Новосибирские прокуроры занялись Бердским шоссе после огласки в СМИ

Прокуратура Советского района Новосибирска отреагировала на статью в СМИ. Как стало известно корреспонденту Сиб.фм, после анализа материала «Четыре машины столкнулись на Бердском шоссе за пять минут: водители винят колею» сотрудники надзорного органа отправились с иском в суд.
присоединяйтесь!
    