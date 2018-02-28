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Роспотребнадзор оштрафовал курильщиков на сумму более 100 млн рублей

 28 февраля, 08:29
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Роспотребнадзор оштрафовал курильщиков на сумму более 100 млн рублей
фото с сайта pexels.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение 2017 года поймала более 10 тысяч нарушителей антитабачного законодательства; общая сумма выписанных им штрафов составила 124 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте ведомства 28 февраля.

Чтобы к 2030 году от употребления табака не умирало восемь миллионов человек в год, как прогнозирует Всемирная организация здравоохранения, во всём мире идёт борьба со злоупотреблением табаком. В частности, российский Роспотребнадзор выписывает немалые штрафы нарушителям принятого в 2013 году Федерального закона «О защите здоровья населения от последствий потребления табака»

В 2017 году тем, кого ведомство признало нарушившими закон, пришлось заплатить около 124 млн рублей. По данным надзорного ведомства, к административной ответственности были привлечены четыре тысячи рядовых граждан, более трёх тысяч сотрудников табачной индустрии, 1,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и 2,2 тысячи юридических лиц. Всего за 2017 год к ответственности привлекли 12,6 тысяч жителей России.

Напомним, 21 февраля новосибирские рестораторы в ходе открытого обсуждения с представителями регионального управления Роспотребнадзора отстаивали право предлагать гостям кафе и ресторанов кальян и выступали за недопущение запрета на парение вейпов в предприятиях общепита.

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