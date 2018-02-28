Сообщение о свадьбе малолетних цыган в Новосибирске проверит полиция

27 февраля жители Новосибирска стали свидетелями цыганской свадьбы несовершеннолетних в крупном торговом центре — после запросов средств массовой информации, региональное управление МВД взялось за проверку данного дела, узнал корреспондент Сиб.фм 28 февраля из сообщения пресс-службы ведомства.

Полиция Новосибирской области проверяет сообщения в средствах массовой информации о цыганской свадьбе двух малолетних детей. Днём 27 февраля жители города стали свидетелями нетипичной брачной церемонии.

«Цыганская свадьба прямо в „Ауре“, жениху 11, а невесте 14 лет», — сообщил очевидец в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По цыганским традициям детей стараются женить как можно раньше, начиная с десятилетнего возраста. Но по закону РФ зарегистрировать брак могут только совершеннолетние граждане, в некоторых случаях союз можно оформить в 16 лет.

Напомним, 27 февраля очевидец выставил в интернет фото цыганской свадьбы в ТЦ «Аура».