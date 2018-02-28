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Андрей Травников хочет превратить Новосибирскую область в привлекательное место

 28 февраля, 18:47
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Андрей Травников хочет превратить Новосибирскую область в привлекательное место
фото из профиля _nightcity в сети Instagram

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время открытия форума «Социально-экономическое партнёрство» заявил о своём желании развивать регион, поднимать уровень благосостояния жителей и создавать в нём условия жизни, способные компенсировать суровость климата и отдалённость от центральной части России.

На открытии форума врио губернатора высказал уверенность в том, что к выбору основных стратегических путей дальнейшего развития Новосибирской области необходимо подойти сообща, вдумчиво и беспристрастно. Травников отметил, что этот форум имеет особое значение, поскольку посвящён разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

Ключевая задача стратегии, по убеждению главы региона — превращение Новосибирской области в центр развития, место, привлекательное для жизни и работы. Устойчивый рост благосостояния жителей и формирование комфортной среды жизнедеятельности должны стать такими плюсами, которые перевесят минусы, связанные с климатом и удалённостью региона от европейской части России.

В первую очередь при разработке стратегии упор будет сделан на традиционно сильные отрасли экономики региона — высокотехнологичную промышленность, фундаментальную и прикладную науку, агропромышленный и транспортно-логистический комплексы.

По мнению Травникова, стабильное развитие промышленности в области смогут обеспечить квалифицированные рабочие и производственники. Для развития системы среднего профессионального образования власти региона планируют создать инновационную сеть образовательных учреждений, в которых будут распространяться лучшие практики подготовки кадров в регионе.

«Задачи, которые стоят перед нами, очень масштабные и амбициозные. Но именно такими они и должны быть. Объединив все наши силы, все наши ресурсы, наше общее стремление к переменам, мы обязательно достигнем хороших результатов. Я призываю всех настроиться на серьёзную, долгую и кропотливую работу. Только вместе, только сообща мы сможем создать достойное будущее. И мы его создадим», — резюмировал Андрей Травников.

По прогнозам аналитиков, к 2030 году численность постоянного населения региона составит 3 млн человек, при ожидаемой средней продолжительности жизни минимум 80 лет. Экономика вырастет в 1,7 раза относительно уровня 2018 года. Почти в два раза вырастет бюджетная обеспеченность, объём инвестиций увеличится до 630 млрд рублей. Возрастёт роль Новосибирской области и как крупнейшего логистического центра и экспортирующего региона. К 2030 году прогнозируется увеличить объём экспорта и оптовой торговли в два раза, что должно повлечь за собой увеличение среднемесячной зарплаты в 2,8 раза.

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