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Уникальные кадры снежного барса с четырьмя котятами получили учёные на Алтае

 28 февраля, 14:06
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Уникальные кадры снежного барса с четырьмя котятами получили учёные на Алтае
фото с сайта sailugem.ru

Популяция снежного барса ирбиса была практически истреблена к 2000 году, однако теперь животные стали снова размножаться на Алтае: фотоловушка местного национального парка принесла радостное фото самки с четырьмя котятами.

Как стало известно 28 февраля из сообщения на сайте «Национальный парк Сайлюгемский», большинство особей ирбиса проживает на территории Сайлюгемского национального парка на Алтае. С 9 по 19 февраля специалисты проверили 17 фотоловушек, из них шесть поймали снежных барсов. Всего зарегистрировано девять особей: два самца — Курай и Кам, самка с котёнком и самка с четырьмя детёнышами. Последние стали настоящим уникальным сокровищем для учёных.

В урочище Юнгур кластера Аргут ночная камера зафиксировала самку ирбиса с ещё четырьмя светящимися парами глаз в темноте. Эта находка подтвердила предположение учёных, что аргутская популяция способна к восстановлению.

«На Алтае это первые кадры самки с таким многочисленным потомством. При этом можно смело говорить, что самое сложное уже позади: котятам около года», — передал сайт «Национальный парк Сайлюгемский» слова своего научного сотрудника Алексея Кужлекова.

Также он отметил, что когда парк начинал свою исследовательскую работу, то даже увидеть следы снежного барса было редкостью. А сейчас это место — Чуйский тракт ирбисов, где регулярно научные сотрудники получают снимки новых особей.

«Надеемся, что популяция, которая практически была истреблена в 1990-е—2000-е годы, жизнеспособна», — сообщил Алексей Кужлеков.

Напомним, в августе 2017 года экологи обнаружили только одного снежного барса на плато Укок в Горном Алтае.

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