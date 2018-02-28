В Новосибирской области будут набирать волонтёров для WorldSkills Kazan

Волонтёрский корпус Новосибирской области в статусе ресурсного центра по набору добровольцев включился в подготовку 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, узнал корреспондент Сиб.фм 28 февраля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Соглашение о сотрудничестве между партнёром чемпионата WorldSkills Kazan АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и ГБУ НСО «Дом молодёжи» подписали 27 февраля. Новосибирская область стала одним из 15 регионов, где создадут ресурсные центры для реализации волонтёрской программы чемпионата по профессиональному мастерству.

«Такого рода события являются ещё и дополнительным стимулом для вовлечения молодёжи в добровольческое движение. Отмечу, что на территории Новосибирской области эффективно реализуется программа патриотического воспитания, серьёзное внимание уделяющая развитию волонтёрства. Надеемся, новосибирская команда добровольцев достойно представит наш регион на чемпионате», — передала пресс-служба регионального правительства слова заместителя министра региональной политики Светланы Шибаевой.

Напомним, в октябре 2017 года новосибирские школьники выиграли бронзовые медали на чемпионате WorldSkills.