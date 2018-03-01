Более тысячи людей вышли на похороны малого бизнеса в Красноярске

28 февраля в Красноярске прошли похороны малого бизнеса — организаторы, выступая против «геноцида предпринимателей», пронесли гроб в масках местных чиновников.

Как сообщила пресс-служба краевого союза малого предпринимательства, митинг «Похороны малого бизнеса» проходил 28 февраля в красноярском сквере Космонавтов. Всего зарегистрировали 1 025 участников мероприятия.

«Это событие связано с многолетним геноцидом предпринимателей в Красноярске: это и уничтожение парковочных карманов, и экологические налёты, и война с вывесками, и главная боль последних лет — уничтожение объектов торговли шаговой доступности», — сообщила пресс-служба КСМП.

На церемонию прощания организаторы митинга приглашали всех местных чиновников и в особенности бывшего заместителя главы города Сергея Кочана, заместителя руководителя департамента экономики Красноярского края Пётра Шальмина и начальника отдела по временным сооружениям Юлию Лузакову.

Как сообщил сайт «Проспект мира», на похороны малого бизнеса организаторы принесли гроб. Они пронесли его под звуки оркестра в масках чиновников — экс-главы Эдхама Акбулатова, действующего мэра Сергея Ерёмина, вице-мэра Владислава Логинова и других высокопоставленных лиц.

Напомним, ещё в январе красноярские предприниматели начали готовиться к похоронам малого бизнеса.