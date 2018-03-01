Больные заключённые слепили скульптуру Родины-матери в Омске

К 75-летию Сталинградской битвы осуждённые омского лечебно-исправительного учреждения № 10 целый месяц лепили гипсовый макет скульптуры «Родина-мать зовёт!»

Как сообщила пресс-служба УФСИН Омской области, двое осуждённых из лечебно-исправительного учреждения № 10 слепили гипсовый макет скульптуры «Родина-мать зовёт!». Поделка была изготовлена к 75-летию Сталинградской битвы.

Осуждённые-скульпторы состоят в кружке художественно-прикладного искусства. Там они месяц изготавливали скульптуру, на которую ушло около трёх килограмм гипса и краски, два метра медной проволоки. Высота памятника составляет 40 метров.

«Данная скульптура была выставлена в музее учреждения. В ЛИУ-10 планируют сделать серию мини-копий знаменитых памятников. В ходе экскурсий осуждённые смогут более наглядно знакомиться с историей России», — сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Напомним, в декабре 2017 года заключённые омской колонии слепили снежную фигуру в поддержку российских олимпийцев.