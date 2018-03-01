2 балла
-21 °C
Курс ЦБ:
56,43
68,88

Депутат заксобрания Новосибирской области отказался от оклада

 1 марта, 16:38
были упомянуты
подходящие темы
Депутат заксобрания Новосибирской области отказался от оклада
фото с сайта zsnso.ru

1 марта на сессии законодательного собрания Новосибирской области депутат Игорь Гришунин по собственному желанию был освобождён от исполнения обязанностей на постоянной профессиональной основе, при этом он продолжит выполнять свою работу.

«Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин по собственному желанию освобождён от исполнения депутатских обязанностей на постоянной профессиональной основе», — сообщила пресс-служба законодательного собрания Новосибирской области.

Решение о данной кадровой перестановке приняли на сессии 1 марта. При этом Игорь Гришунин продолжит руководить комитетом. Таким образом, депутат остаётся при своих прежних обязанностях, но лишается оклада.

Напомним, в январе стало известно, что зарплаты чиновников вырастут на 4 %.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Банки, дети, два ПИФа

 19 февраля, 12:20 • колонка
Александр Прокопенков
директор по развитию НПФ Сбербанка
 8 февраля, 11:23 • статья

Кто хочет стать депутатом

Второй сезон школы помощника депутата заработал в Новосибирске 6 февраля. Жёсткий ли отбор, серьёзная ли борьба за место и насколько реально прошедшему обучение стать депутатом, узнал наш корреспондент.
 1 февраля, 11:18 • статья

Пополнить фонды

Впервые за почти два месяца курс евро превысил отметку в 70 рублей. Финансовый аналитик разбирается, нужно ли бежать в обменник прямо сейчас.
самое популярное
 21 февраля, 16:43 • новость

Школьники-шахматисты поборются за финал «Белой ладьи-2018» в Новосибирске

С 22 по 25 февраля в Новосибирске пройдёт третий этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений региона.
 27 февраля, 14:55 • новость

11-летний цыган сыграл свадьбу в новосибирском ТЦ

Несовершеннолетние жених и невеста вместе с гостями устроили цыганскую церемонию бракосочетания в новосибирском ТЦ «Аура».
 20 февраля, 18:45 • новость

Гости ресторана открыли стрельбу в центре Новосибирска

Бурная потасовка со стрельбой напугала жителей центра Новосибирска, причиной этому стали две компании, которые не смогли мирно посидеть в ресторане.
 20 февраля, 12:45 • новость

Окоченевшее тело обнаружили утром жители левобережья Новосибирска

Прохожие нашли труп на улице в частном секторе левобережья Новосибирска; пока на месте работают следователи, пользователи соцсетей строят свои версии произошедшего.
 17 февраля, 14:11 • новость

Новосибирские прокуроры занялись Бердским шоссе после огласки в СМИ

Прокуратура Советского района Новосибирска отреагировала на статью в СМИ. Как стало известно корреспонденту Сиб.фм, после анализа материала «Четыре машины столкнулись на Бердском шоссе за пять минут: водители винят колею» сотрудники надзорного органа отправились с иском в суд.
 18 февраля, 18:35 • новость

Книгу с интересной судьбой за 5 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Фамильную ценность, сборник немецких песен примерно середины XIX века, житель Новосибирска оценил в 5 млн рублей.
присоединяйтесь!
    