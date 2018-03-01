Депутат заксобрания Новосибирской области отказался от оклада

1 марта на сессии законодательного собрания Новосибирской области депутат Игорь Гришунин по собственному желанию был освобождён от исполнения обязанностей на постоянной профессиональной основе, при этом он продолжит выполнять свою работу.

«Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин по собственному желанию освобождён от исполнения депутатских обязанностей на постоянной профессиональной основе», — сообщила пресс-служба законодательного собрания Новосибирской области.

Решение о данной кадровой перестановке приняли на сессии 1 марта. При этом Игорь Гришунин продолжит руководить комитетом. Таким образом, депутат остаётся при своих прежних обязанностях, но лишается оклада.

Напомним, в январе стало известно, что зарплаты чиновников вырастут на 4 %.